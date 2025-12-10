  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Chypre du Nord

appartements
30
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Afficher tout Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$594,467
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Lotissement de 20 villas en bord de mer ! Villas individuelles 4+1 avec piscine privée. Le complexe est situé à seulement 50 mètres de la mer et de la nouvelle plage municipale dans le quartier de Karşıyaka (le MEILLEUR quartier pour INVESTIR actuellement !) Chaque villa se compose de 4…
Agence
North Symbol
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
North Symbol
Langues
English, Русский, Türkçe
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Villa Exquisite
Afficher tout Villa Exquisite
Villa Exquisite
Karavas, Chypre du Nord
depuis
$440,682
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
A privileged life awaits you in the heart of Kyrenia / Lapta! The project, which includes 30 2+1 Twin Villas and 2 4+1 Villas, offers many advantages with its location in the city center. Say hello to a privileged life in Kyrenia / Lapta city center! The project, which draws attention with…
Agence
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Laisser une demande
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Afficher tout Villa YESILTEPE VILLA
Villa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Chypre du Nord
depuis
$523,074
Nombre d'étages 2
PLAN DE PAIEMENTPAIEMENT DE 60%40 % DES INSTALLEMENTS GRATUITS INTERNES EN 48 MOIS
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Karon PhuketKaron Phuket
Sur la carte
Realting.com
Aller