Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas

M. Karaoglanolu Villas est une offre exclusive pour ceux qui rêvent d'un hébergement moderne sur la belle île de Chypre. Ce complexe unique se compose de seulement 6 villas clé en main, offrant un haut niveau de confort et d'accessibilité à toutes les commodités nécessaires. Situé dans un quartier animé, à proximité des restaurants, des lieux de divertissement et de la mer, Karaoglanolu Villas sont conçus pour satisfaire les goûts les plus sophistiqués.

Chacune de ces élégantes résidences de deux étages dispose de 3 chambres et offre une occasion unique de vivre dans une maison confortable et moderne avec un excellent emplacement. Les résidents peuvent profiter de tous les avantages d'un emplacement à proximité des restaurants, casinos et plages, à quelques pas de leur maison.

L'architecture moderne des villas permet de vivre à l'intérieur et à l'extérieur grâce aux grands intérieurs ouverts qui fusionnent facilement en patios ensoleillés et vérandas. Le complexe est également situé à distance de marche de la plage, des transports en commun et des commodités quotidiennes.

Les autres avantages de Karaoglanolu Villas incluent des finitions haut de gamme utilisant des matériaux importés, des surfaces en pierre et des luminaires élégants. Les maisons sont entièrement équipées de meubles intégrés, d'éclairage et même d'un espace barbecue sur le toit, prêt à être utilisé sans tracas supplémentaire.

Il est également possible d'installer en outre une piscine dans la cour avant de la villa si désiré. Le kit de cuisine peut être sélectionné à la demande de l'acheteur et installé après l'achat de la propriété. Chaque villa dispose d'une salle de bains à chaque étage et d'une terrasse au troisième étage, qui offre une vue imprenable sur les montagnes et la mer.

M. Karaoglanolu Les villas offrent d'excellentes possibilités à la fois pour ceux qui cherchent une résidence permanente et pour les investisseurs qui cherchent à gagner un revenu par la location et la revente. La région de Caraolanolu ravit par sa nature, ses forêts de pins et ses vues panoramiques sur la mer Méditerranée. La région abrite également la GAU (Girne American University), des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures nécessaires. M. Karaoglanolu Villas offrent la combinaison parfaite de tranquillité et d'accessibilité, en faisant un investissement rentable pour l'usage personnel et l'investissement.