Bogazi, Chypre du Nord

Votre maison de rêve confortable en Boise pittoresque! Nous présentons un projet unique de trois villas privées dans l'une des régions les plus pittoresques de la Chypre du Nord. Ce projet combine la portée, le confort et le lieu étonnant. - La zone totale du site - 330 m2. Invités. . Rég…