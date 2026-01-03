  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$404,940
L'année de construction 2025
A propos du projetUne maison de rêve unique 4 Vous bungalow complexe, où le luxe et le confort sont combinés avec un style de vie moderne. Ce projet s'inspire de l'idée de créer l'espace parfait pour vivre et se détendre dans le quartier d'Yenibogazici, vous offrant non seulement une maison,…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Villa RICHMOND PARK
Villa RICHMOND PARK
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$830,158
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
LE NOUVEAU CŒUR DE YENIBOGAZICILe projet de parc Richmond est une collection de villas de luxe avec une éthique d'intimité et d'exclusivité. Conçu dans la Villa Méditerranéennestyle, aucune villa ne surplombe une autre. Situés dans la région d'Yenibogazici /Famagusta à 1000 m des plages de s…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Voir les contacts
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
