Maisons neuves en Iskele Belediyesi, Chypre du Nord

appartements
117
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$404,643
Options de finition Аvec finition
Un certificat de propriété distinct (titre) est prêt.Il n'existe aucune restriction à l'achat et à l'enregistrement de 100% de propriété pour les étrangers, contrairement à tous les complexes voisins sur cette côte.C'est une occasion rare d'acheter une maison entièrement finie par la mer ave…
Smart Home
Villa A cozy dream home in Boaz
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$440,424
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Votre maison de rêve confortable en Boise pittoresque! Nous présentons un projet unique de trois villas privées dans l'une des régions les plus pittoresques de la Chypre du Nord. Ce projet combine la portée, le confort et le lieu étonnant. - La zone totale du site - 330 m2. Invités. . Rég…
Surkon estate
Villa Pearl Village
Villa Pearl Village
Villa Pearl Village
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$157,416
Options de finition Аvec finition
Spécifications Silver PearlsSalle d'entréeSalonCuisine équipée de luxeSalle à mangerCas d'escalier1 chambre au rez-de-chaussée1 Wc/Salle de bain au rez-de-chaussée2 chambres au premier étage1 Wc/Salle de bain au premier étageArmoires encastrées aux chambresSalle de bain, wc et salle de bain …
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$538,945
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
THE HUB PROPERTY LTD
Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Village de chalets FOUR SEASONS LIFE II
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$136,150
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Surface 53–75 m²
2 objets immobiliers 2
Four Vision development was established in 2017 by 4 family companies operating in the Turkish Republic of Northern Cyprus for more than 30 years in the construction sector The aim of starting the road is to produce more distinguished housing projects on the island of Cyprus by combining 4 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
150,525
Apartment 2 chambres
75.0
236,250
Recaioğlu Group
