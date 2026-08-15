Programmes d'immigration en Chypre du Nord

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Permis de résidence
Getting an education in Northern Cyprus
Getting an education in Northern Cyprus
Chypre du Nord Chypre du Nord
depuis
$1,300
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Obtenir une éducation à Chypre du Nord Chypre du Nord fonctionne selon le système éducatif britannique. Les grandes universités telles que l'Université de la Méditerranée orientale, l'Université du Proche-Orient, l'Université américaine de Girne, l'Université Finale comptent des dizaines d…
Agence
Veles Enterprises
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Permis de résidence
Residence permit / purchase of real estate
Residence permit / purchase of real estate
Chypre du Nord Chypre du Nord
depuis
$63,601
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Lors de l'achat d'une propriété résidentielle dans le nord de Chypre, votre famille obtient un permis de séjour temporaire. Un titre de séjour est délivré pour une durée d'un an avec possibilité de prolongation. Contrairement à d’autres pays où un certain montant d’investissement immobilier …
Agence
Veles Enterprises
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Permis de résidence
Residence permit for high income-North Cyprus
Residence permit for high income-North Cyprus
Chypre du Nord Chypre du Nord
depuis
$30,000
Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Ce type de séjour temporaire à Chypre du Nord convient aux travailleurs indépendants, aux travailleurs en ligne ou à ceux qui ont des économies et recherchent un endroit calme où vivre. Si vous hésitez à déménager définitivement, vous pouvez obtenir un permis de séjour temporaire pour une pé…
Agence
Veles Enterprises
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