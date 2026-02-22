  1. Realting.com
  Chypre du Nord
  Agios Epiktitos
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Agios Epiktitos, Chypre du Nord

Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Villa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$686,127
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe 4+1 avec piscine, hammam et sauna à ChatalkaNous vous proposons une villa de luxe dans le style classicisme de 250 m2 avec une vue panoramique sur la mer Méditerranée. Cette maison est créée pour ceux qui apprécient le confort, le prestige et l'intimité.Principales caractéristi…
Agence
GP real estate
