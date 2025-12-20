  1. Realting.com
  3. Gazimağusa District
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Gazimagusa District, Chypre du Nord

Tatlisu Belediyesi
1
Yenibogazici Belediyesi
2
Villa RICHMOND PARK
Villa RICHMOND PARK
Villa RICHMOND PARK
Villa RICHMOND PARK
Villa RICHMOND PARK
Villa RICHMOND PARK
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$830,158
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
LE NOUVEAU CŒUR DE YENIBOGAZICILe projet de parc Richmond est une collection de villas de luxe avec une éthique d'intimité et d'exclusivité. Conçu dans la Villa Méditerranéennestyle, aucune villa ne surplombe une autre. Situés dans la région d'Yenibogazici /Famagusta à 1000 m des plages de s…
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Villa DREAM HOMES 4 YOU
Limnia, Chypre du Nord
depuis
$404,940
L'année de construction 2025
A propos du projetUne maison de rêve unique 4 Vous bungalow complexe, où le luxe et le confort sont combinés avec un style de vie moderne. Ce projet s'inspire de l'idée de créer l'espace parfait pour vivre et se détendre dans le quartier d'Yenibogazici, vous offrant non seulement une maison,…
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$1,53M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 381 m²
1 objet immobilier 1
Natulux est un complexe résidentiel haut de gamme à Küçük Erenköy, en Turquie, qui met l'accent sur l'intégration avec la beauté naturelle environnante. Caractéristiques principales : Emplacement privilégié : emplacement à flanc de falaise avec une vue imprenable à 270 degrés sur la mer. …
Right way Group
TekceTekce
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$449,857
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Sea & Hills Villas, un développement immobilier exclusif niché au cœur d'Esentepe, offrant un luxe et une sérénité inégalés. Situé à une courte distance d'un éventail de commodités, notamment des restaurants, des magasins, des pharmacies, le village d'Esentepe et des plages à cou…
Lux home cyprus
