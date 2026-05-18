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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Appartement 1 chambre
Gazimagusa Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 5/1
Appartement 1-Chambre de location dans un endroit vibrant de Gazimağusa Nord Chypre Gazimağu…
$541
par mois
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