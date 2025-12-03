  1. Realting.com
  Chypre du Nord
  Girne Belediyesi
  Nouvelles maisons

Maisons neuves en Girne Belediyesi, Chypre du Nord

Kyrenia
2
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Village de chalets BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78 m²
1 objet immobilier
Impressionnant complexe avec vue sur la mer Méditerranée - BahamasLe complexe est situé près de la ville de Kyrenia et la célèbre plage d'Alagadi. Des restaurants, des magasins et toutes les infrastructures nécessaires sont également situés à proximité.À proximité se trouve le GOLF-KLUB inte…
Apartment 1 chambre
78.0
1,007
Риэлтор без границ
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Village de chalets Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
$316,969
Surface 150 m²
1 objet immobilier
Le complexe résidentiel est situé dans le village d'Alsanjak dans la région de Kyrenia ( en 15 min. Rides ), à distance de marche des hôtels et casinos Merit et de la plage Oris.Le quartier d'Alsanjak est le plus populaire pour les immigrés de l'espace post-soviétique et est célèbre pour un …
Just Prime Homes
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Villa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Chypre du Nord
$549,129
M. Karaoglanolu Villas est une offre exclusive pour ceux qui rêvent d'un hébergement moderne sur la belle île de Chypre. Ce complexe unique se compose de seulement 6 villas clé en main, offrant un haut niveau de confort et d'accessibilité à toutes les commodités nécessaires. Situé dans un qu…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Villa Ozankoy Villa
Kazafani, Chypre du Nord
$784,679
THE HUB PROPERTY LTD
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Chypre du Nord
$1,93M
Les principaux avantages de Villa Bella:Excellent emplacement: La villa est située à seulement 1500 mètres de la mer, ce qui en fait un endroit idéal pour les amateurs de plage et de vie active. Bellapais est un village calme et pittoresque, mais il est à proximité de la ville animée de Kyre…
THE HUB PROPERTY LTD
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
$269,874
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Alpino Island – villas exclusives avec vue panoramique sur la mer et la montagneLieu: Lapta400 mètres de la merVue panoramique sur la mer et les montagnesAccès direct à la promenade avec une longueur de 5 km10 km vers KyreniaA propos du projetAlpino est un complexe résidentiel unique situé d…
GP real estate
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Village de chalets CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
$201,821
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 45–115 m²
4 objets immobiliers
Caractéristiques techniques:• STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKS• Cuisine et salon• Toilettes de luxe – carrelage et céramique dans la salle de bains• Cuisine de luxe équipée• Armoire intégrée• Balcon• Fenêtres double vitrage• Façade composite et vitréeBateau• Système central d'approvisionnement en eau…
Apartment 1 chambre
45.0 – 115.0
104,188 – 251,215
Риэлтор без границ
