  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Iskele Belediyesi
  4. Villa Bogaz Vista

Villa Bogaz Vista

Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$538,945
T.V.A.
BTC
6.4106480
ETH
336.0094701
USDT
532 846.9466951
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
8
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32851
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Village
    Bogazi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Bogazi, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa Pearl Village
Perivolia tou Trikomou, Chypre du Nord
depuis
$157,416
Village de chalets Super investissement ! Villa 4+1 à seulement 50 mètres de la mer !
Vasilia, Chypre du Nord
depuis
$594,467
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$274,566
Villa Boaztepe
Acheritou, Chypre du Nord
depuis
$366,768
Villa RICHMOND PARK
Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$830,158
Vous regardez
Villa Bogaz Vista
Bogazi, Chypre du Nord
depuis
$538,945
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Vathylakas, Chypre du Nord
depuis
$339,756
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
1 objet immobilier 1
Caractéristiques de la villa:Superficie: 850 m2 - assez pour créer votre propre jardin ou espace de loisirsSurface habitable: 180 m24 chambres spacieuses2 salles de bains (une avec baignoire). Vous pouvez ajouter 3 salles de bains.propre privé 4* 7,5 mVue imprenable sur la mer et les montagn…
Agence
Surkon estate
Laisser une demande
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Villa Bella
Afficher tout Villa Bella
Villa Bella
Kazafani, Chypre du Nord
depuis
$1,93M
Options de finition Аvec finition
Les principaux avantages de Villa Bella:Excellent emplacement: La villa est située à seulement 1500 mètres de la mer, ce qui en fait un endroit idéal pour les amateurs de plage et de vie active. Bellapais est un village calme et pittoresque, mais il est à proximité de la ville animée de Kyre…
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
THE HUB PROPERTY LTD
Langues
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Afficher tout Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Village de chalets Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
depuis
$269,874
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Alpino Island – villas exclusives avec vue panoramique sur la mer et la montagneLieu: Lapta400 mètres de la merVue panoramique sur la mer et les montagnesAccès direct à la promenade avec une longueur de 5 km10 km vers KyreniaA propos du projetAlpino est un complexe résidentiel unique situé d…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller