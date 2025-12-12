  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chypre du Nord

Agios Epiktitos
Villa Esenete 55
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$449,857
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Bienvenue à Sea & Hills Villas, un développement immobilier exclusif niché au cœur d'Esentepe, offrant un luxe et une sérénité inégalés. Situé à une courte distance d'un éventail de commodités, notamment des restaurants, des magasins, des pharmacies, le village d'Esentepe et des plages à cou…
Agence
Lux home cyprus
Laisser une demande
Village de chalets Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$274,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Complexe résidentiel exclusif avec villas et bungalows au prix d'un appartement (à Esentepe)À propos du projet:Le complexe se compose de 20 villas et bungalows uniques situés sur une colline naturelle, qui offre une vue imprenable et l'intimité. Les villas de la deuxième ligne sont plus élev…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$573,783
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Surface 390 m²
A vendre Villa 3 pièces 390m2 avec piscine privée à 400m de la mer !🌊 Une occasion unique de devenir le propriétaire d'une luxueuse villa de 3 pièces avec une piscine privée à seulement 400 mètres de la mer!A propos du projet🏡 THE ONE est un complexe exclusif de 19 résidences situées dans la…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Agios Amvrosios, Chypre du Nord
depuis
$215,359
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Akol Marine - 24 villas au bord de la merLieu: Yeni Erenkoy45 minutes avant Iskele60 minutes pour Famagusta60 minutes pour l'aéroport d'Ercan80 minutes pour KyreniaA propos du projetAkol Marine est une collection de 24 villas jumelles exclusives avec vue panoramique sur la mer. Le projet est…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
Agios Epiktitos, Chypre du Nord
depuis
$686,127
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa de luxe 4+1 avec piscine, hammam et sauna à ChatalkaNous vous proposons une villa de luxe dans le style classicisme de 250 m2 avec une vue panoramique sur la mer Méditerranée. Cette maison est créée pour ceux qui apprécient le confort, le prestige et l'intimité.Principales caractéristi…
Agence
GP real estate
Laisser une demande
