Complexe résidentiel Kompleks vill 41 s bassejnom v 150m ot Sredizemnogo mora

Nous vous présentons un nouveau complexe de villas individuelles avec piscine privée. Le LCD est situé à 150 m de la mer et une plage municipale confortable dans la région de Karshiyaka.

Le complexe se compose de 20 villas. Chaque villa comprend 4 chambres, une cuisine séparée et un salon spacieux. Chaque villa possède une piscine privée et une terrasse sur le toit. Le prix de la villa comprend des meubles et des appareils.

Le complexe est en construction, la première étape de 10 villas sera mise en service à la fin de 2025. Plan de paiement pour la première étape de la construction: 50% d'acompte, le 50% restant est des versements sans intérêt jusqu'à 12 mois.

Les 10 villas restantes seront commandées en 2026. Le plan de paiement est individuel.