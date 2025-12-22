  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Tatlisu Belediyesi, Chypre du Nord

appartements
31
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Afficher tout Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Villa Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$1,53M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 381 m²
1 objet immobilier 1
Natulux est un complexe résidentiel haut de gamme à Küçük Erenköy, en Turquie, qui met l'accent sur l'intégration avec la beauté naturelle environnante. Caractéristiques principales : Emplacement privilégié : emplacement à flanc de falaise avec une vue imprenable à 270 degrés sur la mer. …
Agence
Right way Group
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller