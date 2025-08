Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota

Complexe résidentiel exclusif à Dobrota.

Un complexe résidentiel moderne situé à seulement 150 mètres de la mer dans le village pittoresque de Dobrota, dans la baie de Kotor.

Le complexe se compose de deux bâtiments indépendants dont les noms reflètent leur caractère unique : Le Soleil et La Lune.

Les deux bâtiments sont construits à l'aide de matériaux de haute qualité, répondent aux normes de construction contemporaines et offrent une vie confortable avec une infrastructure bien planifiée.

Principales caractéristiques :

• Distance jusqu'à la mer: 150 mètres

• Architecture : un mélange de design moderne et d'éléments côtiers traditionnels

• Vues: vue panoramique sur la mer et les collines environnantes

• Situation: idéal pour les vacances et toute l'année (20 km de l'aéroport de Tivat, 85 km de l'aéroport de Podgorica, et à 5-15 km de tous les principaux sites touristiques et culturels de la baie de Kotor).

Infrastructure complexe :

• Piscine extérieure

• Parking privé

• Sauna

• Centre de remise en forme

• Services (salon, blanchisserie, réception, etc.).

Spécifications techniques:

• Façade: économe en énergie avec une isolation thermique élevée

• Fenêtres & Portes: profilés en aluminium avec ruptures thermiques et fenêtres à triple vitrage remplies d'argon

• Volets électriques

• Portes d'entrée: blindées, avec possibilité d'installation de serrure intelligente

• Portes intérieures: avec serrures magnétiques et charnières cachées

• Planchers : parquet à trois couches

• Tuiles céramiques de haute qualité (des principaux fabricants italiens et espagnols)

• Équipement sanitaire: Catelano, Grohe, Villeroy & Boch

• Contrôle du climat: onduleurs AC ou systèmes multi-splits

• Chauffage au sol dans les salles de bains.

Options supplémentaires:

Possibilité de choisir parmi deux packs d'ameublement:

Base: cuisine intégrée et armoires

Clé en main complète: ameublement complet en collaboration avec un studio de design d'intérieur local.

Conditions de paiement:

Plan de paiement d'installation disponible : 40% à la signature du contrat, suivi de 30%, 20% et 10% à la remise de l'unité finie.

Date d'achèvement : décembre 2027.

C'est une excellente occasion de posséder un appartement avec caractère et confort dans l'une des plus belles parties du Monténégro!