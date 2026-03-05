Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Sen Sok
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Khan Sen Sok, Cambodge

villas
5
18 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 84 m²
Sol 3
Située dans un quartier résidentiel en pleine croissance, cette maison de 4 chambres à couch…
$700
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 97 m²
Sol 2
Cette confortable maison de 4 chambres, 5 salles de bains est maintenant disponible à la loc…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 126 m²
Sol 2
Cette spacieuse maison de 4 chambres à coucher, 5 salles de bains, est située sur un terrain…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 90 m²
Sol 4
Cette maison de 4 étages est située sur un terrain de 5m x 18m avec une empreinte de constru…
$900
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 467 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans le quartier paisible de S…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 92 m²
Sol 2
Cette maison de 2,5 étages dispose d'un aménagement pratique de 4m x 18m sur un terrain de 4…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Villa de 6 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Admirez le style de vie sophistiqué avec cette magnifique villa de 6 chambres, 6 salles de b…
$2,300
par mois
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 144 m²
Sol 2
Cette spacieuse maison à 2 appartements à Sensok offre un espace de vie généreux avec 4 cham…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Villa 9 chambres dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 630 m²
Sol 4
Vous cherchez de l'espace à Phnom Penh ? Ce n'est pas seulement une maison, c'est une villa …
$7,000
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 59 m²
Sol 3
Situé dans le quartier paisible mais pratique de Sen Sok , cette maison de 4 chambres à 5 sa…
$600
par mois
Laisser une demande
villa de 7 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
villa de 7 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 442 m²
Sol 4
Cette prestigieuse villa de luxe de 4 étages, située dans le quartier à forte croissance de …
$6,000
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 433 m²
$4,000
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 80 m²
Sol 2
Magasin pratique à louer à Terk Thlar C'est une occasion fantastique de louer un magasin bie…
$800
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 5 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 336 m²
Sol 3
Ce magasin de 3 étages est idéalement situé sur la rue Mong Rithy, dans un quartier animé pr…
$4,000
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 2
Découvrez cette spacieuse maison de 4 chambres, 5 salles de bains à louer dans le Saensokh s…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 184 m²
Sol 2
Cette spacieuse propriété de 2,5 étages se trouve sur un terrain de 8m x 23m avec un aménage…
$2,600
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 92 m²
📣📣_ 📍_ 💲_ ▶️: 4,2m x 16m ▶️4.2m x 22m ▶️_ ☎️_
$350
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 64 m²
Sol 2
Magasin pratique à louer à Terk Thlar C'est une occasion fantastique de louer un magasin bie…
$800
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller