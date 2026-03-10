Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Khan Chroy Changvar, Cambodge

4 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 74 m²
Sol 3
Située dans la zone de développement très recherchée de l'OCIC de Khan Chroy Changvar, cette…
$500
par mois
villa de 5 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
villa de 5 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 420 m²
Sol 3
Embrassez une vie de confort et d'élégance dans cette villa exceptionnelle de 5 chambres à l…
$8,000
par mois
Maison 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Sol 3
Découvrez votre prochain havre de paix familial au cœur vibrant de Chraoy Chongvar, Preaek T…
$1,200
par mois
Maison dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Maison
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Cette belle villa traditionnelle de 3 chambres, 3 salles de bains à Chroy Chongva offre un m…
$1,200
par mois
