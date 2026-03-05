Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Daun Penh, Cambodge

8 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 88 m²
Sol 4
Débloquez le plein potentiel de votre entreprise ou de votre style de vie avec ce magasin co…
$1,200
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Ce charmant appartement de 3 chambres est parfait pour les familles qui recherchent confort,…
$1,300
par mois
Maison 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 140 m²
Ce spacieux appartement de 3 chambres est idéalement situé au coeur de Daun Penh, Phnom Penh…
$1,300
par mois
Villa 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Villa 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 377 m²
Sol 1
Cette élégante villa à louer à Khan Daun Penh offre un mélange de confort et de commodité, c…
$1,800
par mois
Villa 10 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Villa 10 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 12
Surface 525 m²
Sol 2
Cette superbe villa à louer à Khan Duan Penh dispose de 10 chambres spacieuses et 12 salles …
$3,000
par mois
Maison 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3
Cet appartement de 1 chambre au dernier étage (88m2) est situé au cœur du quartier Riverside…
$830
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sol 3
Cet appartement magnifiquement rénové du troisième étage, disponible à la location, est idéa…
$550
par mois
Maison 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 4
Ce superbe appartement d'une chambre, situé au 4ème étage (accès à l'escalier seulement), of…
$600
par mois
