Loyer mensuel de Maisons en Khan Toul Kork, Cambodge

6 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 8
Surface 700 m²
Sol 2
Située sur la rue 592 au cœur de Khan Toul Kork, à quelques pas du bâtiment Boss, cette vill…
$6,000
par mois
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Maison 7 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 540 m²
Sol 2
Découvrez la vie urbaine raffinée dans cette vaste villa de luxe à louer à Khan Toul Kork , …
$2,500
par mois
Laisser une demande
Villa dans Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
Villa
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
Surface 180 m²
Sol 2
Grand bâtiment commercial à louer directement sur la rue 265, face à l'Université Royale de …
$1,800
par mois
Laisser une demande
villa de 7 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 600 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse à louer à Toul Kork offre le mélange parfait de confort et de commodit…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Maison dans Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
Maison
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
Surface 207 m²
Sol 3
Découvrez une occasion commerciale exceptionnelle avec ce spacieux magasin de trois étages s…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Villa 9 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 200 m²
Cette villa est située à Khan Toul Kork, un quartier central entouré de diverses commodités …
$5,000
par mois
Laisser une demande
