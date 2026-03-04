Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Phnom Penh, Cambodge

Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 97 m²
Sol 2
Cette confortable maison de 4 chambres, 5 salles de bains est maintenant disponible à la loc…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Kakab 1, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Kakab 1, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Une communauté à Tuek Thla, district de Sen Sok, Phnom Penh , offrant une gamme de maisons s…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 425 m²
Sol 2
Cette superbe villa de 4 chambres, 6 salles de bains offre un confort et une commodité moder…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 1
Prime Shop Espace à louer sur la rue 163 Saisissez cette occasion de louer un espace de maga…
$650
par mois
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 1
Grand magasin à louer sur la rue 135 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$900
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 140 m²
Ce spacieux appartement de 3 chambres est idéalement situé au coeur de Daun Penh, Phnom Penh…
$1,300
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 224 m²
Sol 3
Découvrez cette villa de 3 étages bien entretenue dans un quartier calme de Phsar Daeum Thko…
$1,300
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer dans le prestigieux Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportu…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 126 m²
Sol 3
Cette charmante maison en coin offre un espace de vie lumineux et confortable au sein de la …
$600
par mois
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 1
Découvrez cette maison confortable et abordable à louer à Sangkat Toul Svay Prey 1. Pour seu…
$750
par mois
Laisser une demande
Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 460 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse à louer à Khan Boeung Keng Kang est située dans un quartier privilégié…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 100 m²
Sol 2
Boutique attractive à louer sur la rue 155 C'est une occasion fantastique de louer un magasi…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Villa 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 377 m²
Sol 1
Cette élégante villa à louer à Khan Daun Penh offre un mélange de confort et de commodité, c…
$1,800
par mois
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 184 m²
Sol 2
Cette spacieuse propriété de 2,5 étages se trouve sur un terrain de 8m x 23m avec un aménage…
$2,600
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 368 m²
Cette impressionnante villa de coin queen dans la région de Russey Keo offre un espace excep…
$6,500
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 486 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans la zone paisible et centr…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 140 m²
Sol 3
Cette spacieuse maison de 3 étages à Boeung Keng Kang 1 offre une combinaison parfaite de co…
$2,900
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 467 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans le quartier paisible de S…
$2,000
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 5 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Cette élégante villa de trois étages offre des espaces de vie spacieux remplis de lumière na…
$6,500
par mois
Laisser une demande
Villa 12 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Villa 12 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 510 m²
Sol 2
Située dans le prestigieux Khan Boeung Keng Kong 1, cette villa spacieuse s'étend sur un ter…
$5,000
par mois
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Maison 7 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 540 m²
Sol 2
Découvrez la vie urbaine raffinée dans cette vaste villa de luxe à louer à Khan Toul Kork , …
$2,500
par mois
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 168 m²
Sol 3
Ces deux maisons reliées sont situées à Borey Chip Mong 50m , une communauté résidentielle b…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 59 m²
Sol 3
Situé dans le quartier paisible mais pratique de Sen Sok , cette maison de 4 chambres à 5 sa…
$600
par mois
Laisser une demande
Maison dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Surface 350 m²
Sol 1
Espace de vente au détail premium à louer sur la rue 271 Une occasion exceptionnelle pour vo…
$1,800
par mois
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 4
Ce superbe appartement d'une chambre, situé au 4ème étage (accès à l'escalier seulement), of…
$600
par mois
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Cette villa jumelle récemment décorée est située à Borey Hi-Tech sur la route nationale no 1…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Surface 510 m²
Sol 2
Ce magasin à louer est situé à Boeng Keng Kang, l'un des quartiers les plus populaires et à …
$4,000
par mois
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 88 m²
Sol 3
Grand magasin à louer sur la rue 135 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$1,700
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 90 m²
Sol 4
Cette maison de 4 étages est située sur un terrain de 5m x 18m avec une empreinte de constru…
$900
par mois
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 80 m²
Sol 5
Boutique attractive à louer sur le boulevard Hun Sen C'est une occasion fantastique de louer…
$3,000
par mois
Laisser une demande

