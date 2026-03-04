Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 425 m²
Sol 2
Cette superbe villa de 4 chambres, 6 salles de bains offre un confort et une commodité moder…
$3,000
par mois
Maison 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 1
Grand magasin à louer sur la rue 135 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$900
par mois
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 224 m²
Sol 3
Découvrez cette villa de 3 étages bien entretenue dans un quartier calme de Phsar Daeum Thko…
$1,300
par mois
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 100 m²
Sol 2
Boutique attractive à louer sur la rue 155 C'est une occasion fantastique de louer un magasi…
$1,500
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 486 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans la zone paisible et centr…
$2,500
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 140 m²
Sol 3
Cette spacieuse maison de 3 étages à Boeung Keng Kang 1 offre une combinaison parfaite de co…
$2,900
par mois
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 88 m²
Sol 3
Grand magasin à louer sur la rue 135 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$1,700
par mois
villa de 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 336 m²
Sol 1
Cette villa polyvalente à Khan Chamkarmon est maintenant disponible à la location, offrant u…
$3,000
par mois
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 336 m²
Sol 2
Vivez l'apogée de la vie de luxe à Phnom Penh, la plus prestigieuse communauté fermée avec c…
$2,800
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 544 m²
Cette villa spacieuse à louer à Tonle Basac est située sur un terrain généreux de 544m2, off…
$2,500
par mois
Maison dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 320 m²
Sol 1
Boutique commerciale spacieuse à louer sur la rue 446 Ce magasin bien situé offre une excell…
$3,000
par mois
Maison 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 126 m²
Sol 3
Située dans un quartier calme et pratique, cette maison à Phsar Daeum Thkov offre un espace …
$1,300
par mois
Maison 9 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 9 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 64 m²
Sol 2
Magasin à louer sur la rue 488 C'est une occasion fantastique de louer un magasin compact da…
$900
par mois
villa de 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Cet appartement spacieux de 162 m2 offre un confort et une commodité modernes dans un emplac…
$3,500
par mois
Maison dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Surface 144 m²
Sol 2
Grand magasin à louer sur la rue 450 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$2,500
par mois
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 275 m²
Sol 3
Grand magasin à louer sur la rue 488 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$1,700
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Sol 2
Située dans un quartier paisible de Phsar Daeum Thkov, cette villa de 2 étages offre un envi…
$2,000
par mois
Maison 2 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 102 m²
Sol 1
Maison confortable à louer sur la rue 135 C'est une occasion fantastique de louer une maison…
$400
par mois
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse à louer à Khan Chamkarmon offre un mélange parfait de confort, de comm…
$4,000
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Sol 2
Cette propriété spacieuse est disponible à la location dans un emplacement privilégié de San…
$1,400
par mois
Villa 8 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Villa 8 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 529 m²
Sol 2
Cette généreuse villa individuelle est située à quelques minutes de Boeung Trabek Plaza à Ch…
$4,500
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 64 m²
Sol 2
Boutique abordable à louer sur la rue 488 C'est une occasion fantastique de louer un magasin…
$900
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 138 m²
Sol 1
Maison de lien confortable et abordable à louer sur la rue 456 Ce linkhouse attrayant sur la…
$750
par mois
Maison 1 chambre dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Sol 1
Grand magasin à louer sur la rue 155 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$650
par mois
Maison dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Sol 1
Magasin de coin exceptionnel à louer au marché Tum Pung de Toul Voici une liste courte et at…
$2,500
par mois
Maison 6 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 80 m²
Sol 3
Cette spacieuse maison de 3 étages, située dans un quartier calme près d'une école, offre un…
$750
par mois
Maison dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 936 m²
Sol 1
Maison à louer sur la rue 488 C'est une occasion fantastique de louer une maison massive dan…
$4,500
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Sol 4
Un appartement spacieux de 3 chambres est maintenant disponible à la location au cœur du mar…
$2,400
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 90 m²
Sol 3
Cette maison de 3 étages bien entretenue est prête à emménager immédiatement et offre une fl…
$1,300
par mois
villa de 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 400 m²
Sol 2
Cette élégante et spacieuse villa à Tuol Tumpung 1 est parfaite pour ceux qui recherchent un…
$2,200
par mois
