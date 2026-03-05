Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Khan Pou Senchey, Cambodge

5 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Sangkat Kakab 1, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kakab 1, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 126 m²
Sol 3
Disponible dès maintenant, cette maison de 3 étages à louer est située le long du boulevard …
$800
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Khan Pou Senchey, Cambodge
Maison 5 chambres
Khan Pou Senchey, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 4 000 m²
Sol 1
Entrepôt principal à louer à Chaom Chau Ce spacieux entrepôt de 4 000 m2 est maintenant disp…
$7,500
par mois
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Sangkat Kakab 1, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Kakab 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 000 m²
Sol 1
Excellent entrepôt à louer à Chaom Chau Cet entrepôt de 1000 m2 est maintenant disponible à …
$2,200
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Kakab 1, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kakab 1, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 100 m²
Sol 2
Disponible maintenant, cette maison d'angle à louer est située sur un terrain de 4m x 25m av…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Kakab 1, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Kakab 1, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Une communauté à Tuek Thla, district de Sen Sok, Phnom Penh , offrant une gamme de maisons s…
$1,200
par mois
Laisser une demande
