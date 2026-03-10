Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Khan Chbar Ampov, Cambodge

8 propriétés total trouvé
villa de 5 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 5 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Cette élégante villa de trois étages offre des espaces de vie spacieux remplis de lumière na…
$6,500
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 80 m²
Sol 3
Situé dans le cher Borey Peng Communauté Huot, cette maison liée joliment meublée offre une …
$1,400
par mois
Laisser une demande
villa de 7 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
villa de 7 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Sol 2
Cette élégante villa Queen est située à Borey Peng Huoth Beong Snor et est disponible à la l…
$5,000
par mois
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Cette villa jumelle récemment décorée est située à Borey Hi-Tech sur la route nationale no 1…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 201 m²
Sol 3
Vous cherchez une maison unique avec un mélange de vie moderne et d'environnement naturel? C…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 145 m²
C'est une bonne occasion pour qui cherche une belle maison liée qui offre une expérience de …
$1,000
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
Sol 3
Une maison bien entretenue liée est maintenant proposée à la vente dans le développement de …
$800
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Sol 2
Découvrez votre prochaine maison! Cette charmante villa jumelle de 4 chambres, de 5 salles d…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller