Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Dangkao
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Khan Dangkao, Cambodge

villas
7
11 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 126 m²
Sol 3
Cette charmante maison en coin offre un espace de vie lumineux et confortable au sein de la …
$600
par mois
Laisser une demande
Maison dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison
Khan Dangkao, Cambodge
Surface 128 m²
Sol 1
Magasin à louer sur Hun Sen Blvd C'est une occasion fantastique de louer un magasin spacieux…
$1,300
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Roluoh, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Roluoh, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 236 m²
Sol 2
Cette villa de 2 étages est située à l'intérieur de la communauté bien organisée Borey ML Gr…
$1,500
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Sangkat Prey Sa, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Prey Sa, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Situé à l'intérieur Borey Chip Mong The Landmark 50m, Preysor Street , cette belle villa jum…
$2,200
par mois
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 135 m²
Sol 3
Niché dans la sereine Borey Chankiri à Khan Dangkor, cette charmante maison offre un mélange…
$900
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Sol 2
Une villa spacieuse et de luxe est disponible à la location dans la communauté Borey Peng He…
$850
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
villa de 5 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Cette spacieuse villa individuelle située à Borey Chip Mong Dangkor offre un cadre de vie co…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Villa dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Surface 600 m²
Sol 3
Échapper à cette villa exquise à louer dans le quartier serein de Khan Dangkor, offrant un m…
$1,200
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
villa de 5 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 8
Surface 346 m²
Cette superbe villa offre un espace de vie exceptionnel avec un aménagement moderne, des fin…
$15,000
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
villa de 5 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 231 m²
Sol 2
Cette villa haut de gamme de 5 chambres à louer à Borey ML, Khan Dangkor, offre une occasion…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 168 m²
Sol 3
Ces deux maisons reliées sont situées à Borey Chip Mong 50m , une communauté résidentielle b…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller