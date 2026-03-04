Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 1
Prime Shop Espace à louer sur la rue 163 Saisissez cette occasion de louer un espace de maga…
$650
par mois
Maison 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 1
Découvrez cette maison confortable et abordable à louer à Sangkat Toul Svay Prey 1. Pour seu…
$750
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 460 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse à louer à Khan Boeung Keng Kang est située dans un quartier privilégié…
$3,000
par mois
Villa 12 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Villa 12 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 510 m²
Sol 2
Située dans le prestigieux Khan Boeung Keng Kong 1, cette villa spacieuse s'étend sur un ter…
$5,000
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Surface 510 m²
Sol 2
Ce magasin à louer est situé à Boeng Keng Kang, l'un des quartiers les plus populaires et à …
$4,000
par mois
Maison dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Surface 273 m²
Sol 2
Sécurisez un emplacement commercial privilégié à Tuol Svay Prey II, l'un des quartiers comme…
$1,800
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 562 m²
Sol 2
Cette spacieuse villa de 5 chambres à BKK1 offre une occasion exceptionnelle pour les ambass…
$5,500
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 155 m²
Sol 266
Une maison de 3,5 étages est disponible à la location à Tuol Svay Prey Ti 2, situé sur le bo…
$2,000
par mois
Maison dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Surface 336 m²
Sol 2
Grand magasin à louer sur Mao Sae Tung Boulevard C'est une occasion exceptionnelle de louer …
$4,500
par mois
Maison 8 chambres dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 184 m²
Sol 3
Cette spacieuse propriété d'angle à 2 plats offre une grande visibilité et un accès facile, …
$2,700
par mois
Maison 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Cet appartement de 1 chambre entièrement meublé et accueillant pour les animaux est idéaleme…
$320
par mois
Villa 20 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Villa 20 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Surface 562 m²
Sol 3
Sécurisez une adresse commerciale prestigieuse avec cette villa expansive à louer à Khan Boe…
$5,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 504 m²
Sol 2
Découvrez une opportunité de location exceptionnelle avec cette élégante villa à Khan Boeung…
$5,000
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Sol 2
Boutique Premium à louer sur le boulevard Mao Sae Tung C'est une occasion phénoménale de lou…
$5,000
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 476 m²
Cette villa est parfaite pour ceux qui recherchent une propriété spacieuse et bien située au…
$6,000
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 432 m²
Sol 2
Située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Phnom Penh, cette villa de 5 chambres …
$5,500
par mois
Maison 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Située au coeur de Boeung Keng Kang 1 (BKK1), cette maison rénovée offre un confort moderne …
$660
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 450 m²
Sol 2
Cette élégante villa à Sangkat Tuol Svay Prey 2 offre un emplacement privilégié près du marc…
$2,200
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 180 m²
Sol 2
Cet espace commercial moderne est stratégiquement situé sur la rue 360 à Boeng Keng Kang 3 (…
$2,000
par mois
villa de 7 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 631 m²
Cette superbe villa au cœur de Boeung Keng Kang 1, à quelques pas du boulevard Monivong, off…
$7,500
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 590 m²
Sol 2
Stratégiquement située près de l'angle de la rue 310 à Sangkat Boeung Keng Kong 1 , cette vi…
$6,000
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 208 m²
Sol 2
Magasin stratégique à louer sur Mao Sae Tung Boulevard C'est une excellente occasion de loue…
$3,500
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Surface 540 m²
Sol 1
Première maison centrale à louer Spacieuse Chez moi, rue 143 ! Propriété exceptionnelle de 3…
$3,600
par mois
Maison 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Sol 2
Située au cœur de Boeung Keng Kang 1 , cette charmante maison offre un mélange de confort et…
$1,200
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Surface 240 m²
Sol 3
Découvrez une première opportunité commerciale avec ce magasin stratégiquement situé à louer…
$1,500
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Surface 600 m²
Sol 2
Boutique expansive à louer sur Mao Sae Tung Blvd Ce magasin exceptionnel offre une opportuni…
$4,500
par mois
Villa 9 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 12
Surface 632 m²
Sol 2
Une villa spacieuse est maintenant disponible à la location au coeur de Boeung Keng Kang 1 (…
$6,000
par mois
Maison dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Maison
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 1
Boutique moderne à louer sur le boulevard Mao Sae Tung C'est une occasion fantastique de lou…
$1,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 384 m²
Sol 2
Vivez une vie urbaine raffinée dans cette villa spacieuse et entièrement équipée située dans…
$5,500
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Surface 330 m²
Sol 2
Grand magasin à louer sur Mao Sae Tung Blvd Ce magasin exceptionnel offre une opportunité co…
$4,500
par mois
