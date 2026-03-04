Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Khan Mean Chey, Cambodge

21 propriété total trouvé
Maison dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 240 m²
Sol 5
Premier Corner Shophouse à louer sur Hun Sen Blvd C'est une occasion phénoménale de louer un…
$15,000
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 64 m²
Sol 3
Grand magasin à louer sur la rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et at…
$950
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Kraom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 165 m²
Sol 3
Situé dans la communauté bien planifiée de Borey Peng Huoth, The Star Diamond I , cette vill…
$1,600
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 113 m²
Sol 2
Boutique abordable à louer sur la rue 371 Une excellente opportunité pour votre entreprise v…
$550
par mois
Maison dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer dans le prestigieux Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportu…
$1,350
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer dans le prestigieux Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportu…
$1,500
par mois
Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 80 m²
Sol 5
Grand magasin à louer sur le boulevard Hun Sen C'est une occasion fantastique de louer un ma…
$3,000
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 10
Surface 324 m²
Sol 2
Boutique Premium Corner à louer sur la rue 271/432 C'est une occasion phénoménale de louer u…
$12,000
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer à Chip Mong 271 Ce magasin contemporain offre une occasion fantasti…
$2,000
par mois
Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 80 m²
Sol 5
Boutique attractive à louer sur le boulevard Hun Sen C'est une occasion fantastique de louer…
$3,000
par mois
Maison 5 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 158 m²
Sol 2
Grand magasin à louer sur la rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et at…
$1,500
par mois
Maison 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Sol 3
Maison expansive à louer sur la rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et…
$3,500
par mois
Maison dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 264 m²
Sol 3
Boutique de luxe à louer à la puce Esteemed Mong 271 Une occasion exceptionnelle vous attend…
$3,200
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 72 m²
Sol 1
Magasin à louer sur une rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et attraya…
$800
par mois
Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 264 m²
Sol 3
Boutique de luxe à louer à la puce Esteemed Mong 271 Une occasion exceptionnelle vous attend…
$3,000
par mois
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 127 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer à Chip Mong 271 C'est une occasion fantastique de louer un magasin …
$1,500
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Surface 300 m²
Sol 1
Entrepôt moderne à louer sur la rue 271 C'est une occasion fantastique de louer un entrepôt …
$2,500
par mois
Maison 7 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 7 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 10
Surface 179 m²
Sol 4
Boutique exceptionnelle à louer sur la rue 271 Voici une liste de propriétés courte et attra…
$3,800
par mois
Maison 6 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer dans le prestigieux Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportu…
$2,000
par mois
Maison dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Surface 350 m²
Sol 1
Espace de vente au détail premium à louer sur la rue 271 Une occasion exceptionnelle pour vo…
$1,800
par mois
Maison 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 90 m²
Sol 1
Magasin à louer sur la rue 371 Une excellente opportunité pour votre entreprise vous attend!…
$650
par mois
