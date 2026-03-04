Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Kandal, Cambodge

Ta Khmau
7 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 221 m²
Sol 4
Cette spacieuse maison de 4 étages est située sur un terrain de 8,2m x 27m avec une surface …
$2,500
par mois
Maison 2 chambres dans Kandal Stueng District, Cambodge
Maison 2 chambres
Kandal Stueng District, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 83 m²
Sol 2
Cette maison de deux étages entièrement meublée à Borey 5 Star Residence offre un environnem…
$300
par mois
Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 315 m²
Sol 3
Positionné dans le prestigieux L'enclave résidentielle ML Tiara, cette villa spacieuse offre…
$4,000
par mois
Maison 4 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 112 m²
Sol 3
Cette maison de 3 étages offre un aménagement long et efficace de 4m x 28m sur un terrain gé…
$650
par mois
Maison 4 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 70 m²
Sol 2
Cette maison de 2 étages dispose d'un aménagement pratique de 5m x 14m sur un terrain assort…
$800
par mois
Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 111 m²
Sol 4
Située sur un terrain généreux de 41m x 27m, cette maison de 4 étages à l'empreinte d'un bât…
$1,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Villa de 6 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Vivez le confort et l'élégance dans cette villa moderne située au sein de la prestigieuse co…
$3,000
par mois
