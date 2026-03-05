Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Boeng Keng Kang, Cambodge

17 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Cet espace commercial au rez-de-chaussée offre une occasion exceptionnelle pour les entrepri…
$850
par mois
Propriété commerciale 800 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale 800 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Surface 800 m²
Sol 1
Cet entrepôt à louer est situé à Khan BKK, l'un des quartiers les plus établis et les plus d…
$3,500
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 5
Flagship Shophouse à Prime BKK3 Emplacement Mega-Space à BKK3! Rare 350 m2 Boutique avec faç…
$5,500
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 15
Nombre de salles de bains 16
Sol 6
Ce grand immeuble de six étages est disponible pour la location à long terme avec des frais …
$10,000
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Sol 2
Vous cherchez à établir votre marque dans l'un des quartiers les plus dynamiques et les plus…
$3,000
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Maison de coin haute exposition à BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Large 12m Frontage & 264 m2 p…
$6,000
par mois
Propriété commerciale 135 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 135 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Surface 135 m²
Sol 2
Un bureau bien conçu est maintenant disponible au 2ème étage (Unité 2A) de The-Link III , of…
$12
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Sol 1
Stratégiquement situé au cœur de Chamkarmon, ce bâtiment commercial moderne offre des espace…
$15
par mois
Propriété commerciale 226 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 226 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Surface 226 m²
Sol 1
Le prestigieux quartier de Boeung Keng Kang 1 (BKK1) offre maintenant une excellente possibi…
$17
par mois
Propriété commerciale 102 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale 102 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Surface 102 m²
Sol 12
Une unité de bureau lumineuse et fonctionnelle est maintenant disponible à l'étage 12C, offr…
$12
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Sol 5
Idéalement situé au cœur de Chamkarmon, ce bâtiment commercial moderne offre des espaces de …
$15
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Spacieux bureau au deuxième étage disponible à la location dans le quartier animé BKK1. Idéa…
$2,500
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Sol 2
Énorme espace commercial à louer à BKK2 Valeur imbattable! Grand magasin de 300 m2 avec 15m …
$2,500
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Découvrez un joyau commercial rare au cœur de Toul Svay Prey Ti 2 . Cette vaste boutique de …
$4,500
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 1
Boutique profonde et spacieuse en BKK3 Valeur exceptionnelle en BKK3! Massive 33m Profondeur…
$1,800
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Sol 42
Espace de bureau moderne disponible au cœur de BKK1 à 20 $/m2 + frais de gestion de 2 $/m2. …
$20
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Situé sur la rue 288 à côté de De Castle Royal Condominium , ce magasin est situé au cœur de…
$3,370
par mois
