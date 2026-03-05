Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Daun Penh
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Daun Penh, Cambodge

Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Espace de détail expansif dans Central Doun Penh Prime Doun Penh Magasinez à louer! Énorme 1…
$2,300
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Ce magasin de 15m × 16m est un véritable atout commercial à puce bleue situé dans l'un des q…
$4,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 490 m² dans Daun Penh, Cambodge
Propriété commerciale 490 m²
Daun Penh, Cambodge
Surface 490 m²
Sol 3
Cette spacieuse unité de vente au détail de 490m2 au 3ème étage de Exchange Square offre une…
$15
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 16 m² dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 16 m²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Surface 16 m²
Sol 11
Transformez votre environnement d'affaires avec un espace de bureau moderne et bien situé of…
$416
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Sol 2
Ce magasin à louer est stratégiquement situé à Ou Russey le long du boulevard Monivong, l'un…
$9,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Sol 3
Il s'agit d'une occasion privilégiée d'obtenir une magnifique propriété commerciale de trois…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 91 m² dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Propriété commerciale 91 m²
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Surface 91 m²
Situé au cœur de Daun Penh, cet espace de bureau Premium Grade A offre des équipements moder…
$28
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 170 m² dans Daun Penh, Cambodge
Propriété commerciale 170 m²
Daun Penh, Cambodge
Surface 170 m²
Sol 2
Situé au 2ème étage de Exchange Square, cet espace de vente au détail offre un cadre moderne…
$10
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller