Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Toul Kork
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Toul Kork, Cambodge

Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Sol 5
Découvrez une occasion d'investissement exceptionnelle avec cet hôtel disponible à la locati…
$15,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 13
Sol 3
Un bâtiment bien placé est maintenant disponible à la location le long d'une route d'affaire…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Sol 3
Deux maisons de liaison de trois étages adjacentes sont maintenant disponibles à la location…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 180 m² dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Propriété commerciale 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 1
Ce spacieux magasin à louer est parfaitement situé le long d'une route très fréquentée à San…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 103 m² dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Surface 103 m²
La publicité détaille un bâtiment commercial avec des caractéristiques de sécurité complètes…
$21
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Sol 3
Prime Corner Shophouse à louer à Sangkat Boeung Salang – Idéal pour les restaurants, les caf…
$1,700
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 99 m² dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 99 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Surface 99 m²
Sol 8
Quatre bureaux modernes (98,5–245,8 m2) sont maintenant disponibles au 8ème étage à raison d…
$15
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 103 m² dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Surface 103 m²
La publicité détaille un bâtiment commercial avec des caractéristiques de sécurité complètes…
$19
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller