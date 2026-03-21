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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Phnom Penh, Cambodge

Khan Boeng Keng Kang
17
Khan Sen Sok
11
Khan Chamkar Mon
9
Daun Penh
8
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79 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$10,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Sol 2
Vous cherchez à établir votre marque dans l'un des quartiers les plus dynamiques et les plus…
$3,000
par mois
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Propriété commerciale 388 m² dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale 388 m²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 388 m²
Sol 1
Situé au cœur de Phsar Daeum Thkov, cet entrepôt spacieux est disponible à la location, offr…
$810
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 72
Chambres 72
Nombre de salles de bains 72
Sol 9
Élargissement du bâtiment commercial à louer sur la rue 271 Voici une liste de propriétés si…
$15,000
par mois
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Propriété commerciale 111 m² dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Propriété commerciale 111 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Sol 1
Grand magasin à louer sur la rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et at…
$1,600
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 13
Sol 3
Un bâtiment bien placé est maintenant disponible à la location le long d'une route d'affaire…
$3,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Prek Pnov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Prek Pnov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
Sécurisez un magasin commercial stratégique à louer à Praek Pnov, Samraong, Phnom Penh. Cett…
$700
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Sol 3
Prime Corner Shophouse à louer à Sangkat Boeung Salang – Idéal pour les restaurants, les caf…
$1,700
par mois
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Propriété commerciale 972 m² dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale 972 m²
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 12
Surface 972 m²
Sol 3
Ces deux magasins adjacents sont situés à l'intérieur de la communauté bien établie de Borey…
$1,500
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Kouk Roka, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Kouk Roka, Cambodge
Sol 1
Cet entrepôt à louer est situé le long d'une route secondaire, offrant un accès facile pour …
$2,300
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Sol 1
Stratégiquement situé au cœur de Chamkarmon, ce bâtiment commercial moderne offre des espace…
$15
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Ce bâtiment de 3 étages est parfaitement positionné le long de la route nationale 6 à Khan C…
$1,100
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 5
Flagship Shophouse à Prime BKK3 Emplacement Mega-Space à BKK3! Rare 350 m2 Boutique avec faç…
$5,500
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 32
Chambres 32
Sol 12
Débloquer un immense potentiel avec ce bâtiment commercial de 32 chambres à louer à Chamkar …
$16,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Prime Shophouse à louer sur la rue 163! Ce fantastique magasin à louer est parfaitement situ…
$800
par mois
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Propriété commerciale 170 m² dans Daun Penh, Cambodge
Propriété commerciale 170 m²
Daun Penh, Cambodge
Surface 170 m²
Sol 2
Situé au 2ème étage de Exchange Square, cet espace de vente au détail offre un cadre moderne…
$10
par mois
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Propriété commerciale 226 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 226 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Surface 226 m²
Sol 1
Le prestigieux quartier de Boeung Keng Kang 1 (BKK1) offre maintenant une excellente possibi…
$17
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Cambodge
Sol 2
Ce magasin à louer est stratégiquement situé à Ou Russey le long du boulevard Monivong, l'un…
$9,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Cheung Aek, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Cheung Aek, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Ce spacieux magasin de 3,5 étages est situé à l'intérieur de la résidence Mean Chey, un quar…
$2,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 15
Nombre de salles de bains 16
Sol 6
Ce grand immeuble de six étages est disponible pour la location à long terme avec des frais …
$10,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 1
Ce magasin à louer est situé le long de la route nationale 1, dans un quartier en développem…
$1,000
par mois
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Propriété commerciale 180 m² dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Propriété commerciale 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 1
Ce spacieux magasin à louer est parfaitement situé le long d'une route très fréquentée à San…
$1,600
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Maison de coin haute exposition à BKK3 Premium BKK3 Shophouse! Large 12m Frontage & 264 m2 p…
$6,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Sol 2
Énorme espace commercial à louer à BKK2 Valeur imbattable! Grand magasin de 300 m2 avec 15m …
$2,500
par mois
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Propriété commerciale 303 m² dans Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 303 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 303 m²
Sol 3
Cette propriété raffinée de 3 étages est située sur un terrain de 4,75m x 26m avec un aménag…
$2,500
par mois
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Propriété commerciale 103 m² dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Surface 103 m²
La publicité détaille un bâtiment commercial avec des caractéristiques de sécurité complètes…
$19
par mois
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Propriété commerciale 450 m² dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale 450 m²
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 450 m²
Sol 1
Spacieux et de haute qualité entrepôt disponible à la location dans un quartier résidentiel …
$1,200
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez un entrepôt spacieux ? Cet entrepôt de 15m x 25m à Sangkat Boeung Tumpun 2 est…
$1,200
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 1
Boutique profonde et spacieuse en BKK3 Valeur exceptionnelle en BKK3! Massive 33m Profondeur…
$1,800
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Sol 2
Sécurisez votre avenir commercial avec ce magasin commercial à louer à Saensokh, Phnom Penh …
$800
par mois
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