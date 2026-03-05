Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Chamkar Mon, Cambodge

Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Prime Shophouse à louer sur High-Traffic Street 464! Obtenez cette excellente occasion de lo…
$650
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 32
Chambres 32
Sol 12
Débloquer un immense potentiel avec ce bâtiment commercial de 32 chambres à louer à Chamkar …
$16,000
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de salles de bains 30
Sol 6
Découvrez ce bâtiment commercial de 6 étages conçu pour l'usage du bureau, offrant une surfa…
$23,000
par mois
Propriété commerciale 388 m² dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale 388 m²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Surface 388 m²
Sol 1
Situé au cœur de Phsar Daeum Thkov, cet entrepôt spacieux est disponible à la location, offr…
$810
par mois
Propriété commerciale 450 m² dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale 450 m²
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
Cet entrepôt spacieux est situé sur un terrain et la taille du bâtiment de 18m x 25m, ce qui…
$3,900
par mois
Propriété commerciale 36 m² dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Propriété commerciale 36 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Surface 36 m²
Situé au cœur de Tonle Bassac, à Diamond Island, cet espace commercial offre une position de…
$12
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
Prime Shophouse à louer sur la rue 163! Ce fantastique magasin à louer est parfaitement situ…
$800
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 38
Chambres 38
Sol 12
$18,000
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
🏪 Grand 513 m2 Mart Espace à louer sur la rue High-Traffic 488! 🏪 Une opportunité d'affaires…
$4,200
par mois
