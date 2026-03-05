Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
6 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 72
Chambres 72
Nombre de salles de bains 72
Sol 9
Élargissement du bâtiment commercial à louer sur la rue 271 Voici une liste de propriétés si…
$15,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 111 m² dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Propriété commerciale 111 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 111 m²
Sol 1
Grand magasin à louer sur la rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et at…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 49
Chambres 49
Nombre de salles de bains 49
Sol 6
Immeuble commercial exceptionnel à louer sur la rue 271 Voici une liste de propriétés simple…
$6,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Sol 3
Boutique à louer à Chip Mong 271 Ce magasin moderne est disponible à la location dans la com…
$1,700
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez un entrepôt spacieux ? Cet entrepôt de 15m x 25m à Sangkat Boeung Tumpun 2 est…
$1,200
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 100 m² dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Propriété commerciale 100 m²
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Surface 100 m²
Un excellent espace de bureau est maintenant disponible à la location, offrant un environnem…
$10
par mois
Laisser une demande
