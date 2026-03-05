Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Pou Senchey, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 200 m² dans Prey Pring Khang Tboung 1, Cambodge
Propriété commerciale 1 200 m²
Prey Pring Khang Tboung 1, Cambodge
Surface 1 200 m²
Sol 1
Cet entrepôt est stratégiquement positionné le long de la route nationale 3, offrant une exc…
$3,500
par mois
Propriété commerciale 201 m² dans Sangkat Kakab 2, Cambodge
Propriété commerciale 201 m²
Sangkat Kakab 2, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 201 m²
Sol 3
Ce magasin de 3 étages à Chip Mong Pochentong offre une disposition polyvalente adaptée à la…
$700
par mois
Propriété commerciale 5 945 m² dans Sangkat Kakab 1, Cambodge
Propriété commerciale 5 945 m²
Sangkat Kakab 1, Cambodge
Surface 5 945 m²
Un immeuble de bureaux moderne est maintenant disponible pour la location au rez-de-chaussée…
$8
par mois
