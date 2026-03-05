Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Dangkao
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Dangkao, Cambodge

Propriété commerciale Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Prey Sa, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Prey Sa, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Sol 4
Ce magasin de quatre étages est bien positionné le long de la rue Prey Sor, un corridor en c…
$300
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Cheung Aek, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Cheung Aek, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Ce spacieux magasin de 3,5 étages est situé à l'intérieur de la résidence Mean Chey, un quar…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 3
Ce magasin de 3 étages offre un aménagement spacieux de 4,2m x 15,5m, avec 3 chambres et 4 s…
$800
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller