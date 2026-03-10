Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Chbar Ampov, Cambodge

4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Sol 2
Boutique à louer le long de la route nationale 1 dans un quartier fréquenté et très fréquent…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Sol 5
Ce bâtiment de 5 étages est situé sur la route principale de la route nationale 1 à Khan Chb…
$2,200
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 1
Ce magasin à louer est situé le long de la route nationale 1, dans un quartier en développem…
$1,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 450 m² dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Propriété commerciale 450 m²
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 450 m²
Sol 1
Spacieux et de haute qualité entrepôt disponible à la location dans un quartier résidentiel …
$1,200
par mois
Laisser une demande
