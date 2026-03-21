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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Prampi Makara, Cambodge

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3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 303 m² dans Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 303 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 303 m²
Sol 3
Cette propriété raffinée de 3 étages est située sur un terrain de 4,75m x 26m avec un aménag…
$2,500
par mois
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Propriété commerciale 153 m² dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Propriété commerciale 153 m²
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Surface 153 m²
📣📣 C'est pas vrai. l Bâtiment à louer 📍 Lieu: Khan 7 Makara, Phnom Penh - Prix: 9 000 $/mois…
$9,000
par mois
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Propriété commerciale 100 m² dans Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 100 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Surface 100 m²
Sol 2
Conçu et construit selon les normes internationales par l'un des plus grands développeurs du…
$13
par mois
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