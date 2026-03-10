Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Location longue durée

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Chroy Changvar, Cambodge

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$10,000
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$10
par mois
Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Ce bâtiment de 3 étages est parfaitement positionné le long de la route nationale 6 à Khan C…
$1,100
par mois
