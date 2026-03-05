Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Khan Sen Sok, Cambodge

11 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 800 m² dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale 800 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 21
Chambres 21
Nombre de salles de bains 8
Surface 800 m²
Sol 3
Prime Office ou Private School Space à louer à Sangkat Phnom Penh Thmey Découvrez ce bâtimen…
$7,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Débloquez votre potentiel commercial ! Ce fantastique entrepôt commercial à louer à Saensokh…
$2,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Ce bureau de 799m2 dispose d'un espace de travail spacieux et bien équipé. Entièrement meubl…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Sol 2
Sécurisez votre avenir commercial avec ce magasin commercial à louer à Saensokh, Phnom Penh …
$800
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale
Khan Sen Sok, Cambodge
Débloquez le potentiel de votre entreprise avec ce premier entrepôt commercial de 1200 m2 à …
$2,600
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
💡 Salle de spectacle haute visibilité à louer sur la rue 271! Élevez votre marque avec cet e…
$2,300
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 972 m² dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale 972 m²
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 12
Surface 972 m²
Sol 3
Ces deux magasins adjacents sont situés à l'intérieur de la communauté bien établie de Borey…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 9 727 m² dans Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Propriété commerciale 9 727 m²
Sangkat Teuk Thla, Cambodge
Surface 9 727 m²
Sol 15
598 Tower est un bâtiment commercial à usage mixte récemment développé situé sur le boulevar…
$8
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
entrepôt commercial stratégique à louer à Saensokh, Phnom Penh Thmei. Cette propriété polyva…
$4,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale 100 m² dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale 100 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Surface 100 m²
Situé dans une zone commerciale très fréquentée à quelques pas de Makro, cet espace de vente…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Sécurisez ce magasin commercial à louer à Saensokh, Phnom Penh Thmei. Bénéficiant de 5 chamb…
$550
par mois
Laisser une demande
