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Loyer mensuel de immobiliers en Phnom Penh, Cambodge

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Khan Boeng Keng Kang
331
Khan Chamkar Mon
300
Khan Sen Sok
156
Khan Toul Kork
132
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1 341 propriété total trouvé
Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Ce bel appartement meublé de style duplex de 1 chambre est situé dans le quartier BKK1 et of…
$900
par mois
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Copropriété 3 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Sol 1
Ce spacieux appartement de 210 m2 est situé dans le quartier calme et verdoyant du marché ru…
$1,200
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 1
Une maison spacieuse est disponible à la location dans le centre-ville, idéalement situé der…
$2,000
par mois
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Propriété commerciale 540 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale 540 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 10
Surface 540 m²
Sol 2
Découvrez cette villa spacieuse à louer à Boeng Keng Kang 3, située dans l'un des quartiers …
$3,700
par mois
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Propriété commerciale 888 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 888 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 888 m²
Élevez votre entreprise avec cette maison commerciale exceptionnelle de 3 étages à louer à B…
$10,000
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Profitez d'un séjour confortable dans cet appartement de service de 53m2 entièrement meublé …
$350
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Ce spacieux appartement de 2 chambres desservi est situé dans le quartier BKK1 de Phnom Penh…
$900
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 128 m²
Sol 1
Ce spacieux magasin à louer à Boeng Keng Kang 3 offre une forte opportunité pour les proprié…
$1,500
par mois
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Propriété commerciale 224 m² dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Propriété commerciale 224 m²
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 224 m²
Sol 3
Situé dans le prestigieux bâtiment commercial Elysee sur Diamond Island (Koh Pich), ces espa…
$2,688
par mois
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Atterrir dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Atterrir
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Surface 450 m²
Ce terrain de 18m x 25m à louer est situé dans la zone animée de Toul Tumpung 2, à quelques …
$2,500
par mois
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Propriété commerciale 160 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 160 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 160 m²
Positionnez votre entreprise dans l'une des zones commerciales les plus actives de Phnom Pen…
$1,300
par mois
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Copropriété 3 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Profitez de la vie de luxe dans cet appartement entièrement meublé de 3 chambres desservi si…
$3,200
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Sol 2
Profitez d'une vie confortable et abordable dans le quartier populaire de Toul Tompong. Cet …
$470
par mois
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Propriété commerciale 204 m² dans Sangkat Mittapheap, Cambodge
Propriété commerciale 204 m²
Sangkat Mittapheap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 204 m²
Sol 3
Situé dans un quartier très accessible et animé près de l'école secondaire Bak Touk, ce maga…
$1,500
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Sol 2
Profitez de l'intimité et de l'espace de vie généreux dans cette villa autonome, parfaite po…
$1,800
par mois
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Atterrir dans Daun Penh, Cambodge
Atterrir
Daun Penh, Cambodge
Surface 724 m²
Ce terrain commercial de premier plan offre une excellente opportunité pour les entreprises …
$16,000
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Profitez de la vie de la ville premium dans ce condominium de 2 chambres entièrement meublé …
$2,000
par mois
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Villa 4 chambres dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Ce magasin est disponible à la location à un prix mensuel de 700 $. La propriété dispose d'u…
$700
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 544 m²
Sol 2
Vivez une vie confortable et prestigieuse avec cette villa spacieuse à louer à Tonle Bassac,…
$4,500
par mois
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Propriété commerciale 250 m² dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 250 m²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Surface 250 m²
Situé au cœur de BKK1, cet espace commercial au rez-de-chaussée offre une forte visibilité e…
$2,000
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Profitez d'un séjour confortable dans cet appartement entièrement meublé de 80m2 desservi si…
$650
par mois
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Copropriété 3 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Copropriété 3 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 55
Explorez la ville confortable vivant dans ce charmant condo 3 lits, 2 bains! Offrant un espa…
$1,500
par mois
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Villa 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Cette villa d'angle entièrement meublée est disponible à la location dans le quartier recher…
$1,500
par mois
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Propriété commerciale dans Daun Penh, Cambodge
Propriété commerciale
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ce magasin est disponible à la location dans la région de Chaktomuk près du Palais Royal, of…
$2,500
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Cet appartement entièrement meublé d'une chambre est situé dans le quartier BKK3, Boeung Ken…
$400
par mois
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Propriété commerciale 250 m² dans Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 250 m²
Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 14
Chambres 14
Nombre de salles de bains 10
Surface 250 m²
Sol 4
Ce grand magasin à louer à Toul Kork offre une forte opportunité pour les investisseurs ou l…
$4,500
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 720 m²
Sol 3
Situé le long de la rue 488, cette spacieuse villa de trois étages offre une excellente oppo…
$3,500
par mois
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Copropriété 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Copropriété 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 5
Profitez de la vie de ville élégante dans cette unité d'angle de 60m2 entièrement meublée si…
$800
par mois
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Propriété commerciale 200 m² dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale 200 m²
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 200 m²
Sol 2
Découvrez une spacieuse maison de 2 étages à louer dans le quartier en développement rapide …
$1,000
par mois
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Copropriété 2 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Copropriété 2 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Profitez de la vie confortable de la ville dans cette copropriété entièrement meublée de 68m…
$550
par mois
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