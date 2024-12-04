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Residencia Stamn NAUTIS

Deira, Emiratos Árabes Unidos
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ID: 38018
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/6/26

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Ciudad
    Deira

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    12

Materiales promocionales и documentos

Presentaciones y folletos

google 260107NAUTIS楼书.pdf

Sobre el complejo

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Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colección a medida de residencias ofrece amenidades de clase mundial y vive una isla de lujo, a un tiro de piedra de los lugares más famosos de Dubai como Burj Khalifa y Dubai Mall.

STAMN Residencias Nautis

Project Introduction

Bienvenido a STAMN Nautis Residencias, una nueva adición emocionante a las icónicas Islas Dubái. Disfrute de la isla viviendo en esta comunidad de edición limitada, que ofrece sólo 63 residencias en ocho plantas residenciales. Completa con estacionamiento para cada residente, el desarrollo ofrece una gama de espacios cuidadosamente curados de apartamentos de lujo de una habitación a exquisitas casas adosadas de cuatro dormitorios. Cada detalle del diseño refleja la creciente demanda de Dubai por espacios de bienestar bien planificados, estilo que se combina naturalmente con el entorno, y sofisticación panorámica de la costa.

Función inteligente de doble tecla

Las unidades seleccionadas también incluyen la entrada flexible de STAMN de doble llave, donde las residencias pueden dividirse para obtener ingresos óptimos de alquiler o privacidad adicional. Es como tener el beneficio de dos propiedades de alta gama en uno.

Diseñado para el bienestar y la relajación

Por el diseñador boutique Horizon, la fachada exterior se inspira en las olas del Golfo Arábigo circundante. Cada balcón está orientado a proporcionar privacidad, manteniendo y maximizando las vistas, mientras que las ventanas de suelo a techo proporcionan una luz natural saludable.

A través de la propiedad, los residentes disfrutarán de instalaciones de clase mundial como una piscina infinita y un gimnasio bien equipado, estudios de yoga y pilates, y para el último escondite, un rincón de lectura acogedor situado en un exuberante jardín verde.

De amigos a familia, todo el mundo es atendido con una zona de comedor al aire libre y barbacoa, además de zonas de juegos infantiles separadas.

Un nuevo estándar para vivir en Isla

STAMN Nautis Residencias se encuentra en una ubicación privilegiada en las Islas Dubái, una zona que está orientada a un crecimiento significativo en los próximos años. Posicionado por el gobierno como el próximo destino icónico de la isla de Dubái, y con miles de millones siendo invertidos en infraestructuras y hitos, las Islas Dubái pronto serán consideradas a la par con el Palm Jumeirah y Palm Jebel Ali.

De hecho, los precios de los apartamentos han aumentado un 22% al año y los valores de la tierra se han duplicado en los últimos tres años. Una atractiva comunidad costera en una de las ciudades más emocionantes del mundo – es fácil ver por qué las Islas Dubái es una de las zonas más atractivas para comprar.

Plan de pago

Existe una estructura flexible de pago de 40/60 para inversores y usuarios finales:

10% de descuento

10% Al firmar el Acuerdo de Compra de Ventas (SPA)

1% por mes de enero 2026 a agosto 2027

60% en Handover en Q4 2027

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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Alimentación
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Residencia Stamn NAUTIS
Deira, Emiratos Árabes Unidos
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