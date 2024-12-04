  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai

Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,23M
;
39
Dejar una solicitud
ID: 33116
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah, Dubai

Los apartamentos están situados justo frente a la playa en Palm Jumeirah, una de las zonas más exclusivas de Dubái. La ubicación destaca por su proximidad a Dubai Marina, Atlantis The Royal y Downtown Dubai. En los alrededores hay colegios internacionales, parques, centros comerciales, restaurantes y áreas de negocios y entretenimiento. Además, la cercanía al Aeropuerto Internacional de Dubái garantiza un acceso de viaje sencillo.

Apartamentos en venta en Palm Jumeirah, Dubái ofrecen a los residentes un entorno familiar y tranquilo. El complejo con vistas al mar contará con piscinas infinitas, piscina en la azotea, gimnasio, así como zonas de yoga y meditación. También dispondrá de cine, biblioteca, cafetería y áreas de juego con temática Montessori para niños.

Todos los apartamentos del proyecto estarán equipados con un sistema de hogar inteligente, garantizando comodidad, seguridad y un estilo de vida moderno. Algunas viviendas seleccionadas incluirán jardín privado y piscina para una experiencia aún más lujosa.

Este proyecto se ubica en una de las últimas parcelas disponibles en Palm Jumeirah. Con un plan de pago flexible hasta la entrega en 2029, podrá adquirir fácilmente la casa de sus sueños.


DXB-00288

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos W Residences by Arada
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,26M
Complejo residencial AL MARYAH VISTA 3
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$268,785
Complejo residencial Luxury townhouses in Anya Residence with swimming pools and a park, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$662,691
Complejo residencial High rental income. ROI 8-12%
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$210,000
Complejo residencial Premium furnished apartments in Cove Edition 6, Dubailand Residence Complex area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$188,513
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,23M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Danube Properties
Edificio de apartamentos Danube Properties
Edificio de apartamentos Danube Properties
Edificio de apartamentos Danube Properties
Edificio de apartamentos Danube Properties
Mostrar todo Edificio de apartamentos Danube Properties
Edificio de apartamentos Danube Properties
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$143,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
Presentamos a su atención un proyecto increíble con un plan de pago único: br / - Pago inicial 10-20% br / - Pago mensual 1% del valor de los bienes inmuebles. br / El apartamento está completamente terminado. br / ¡Para los primeros compradores, muebles como regalo!br / Llaves agosto 2025 b…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
214,000
Agencia
PH Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$372,935
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La residencia en el estilo clásico italiano cuenta con una piscina cubierta y al aire libre, una sala de conferencias, una zona de coworking, tiendas, zonas verdes ajardinadas, fuentes de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Penthouses in the new residential complex Voxa with swimming pools, a garden and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouses in the new residential complex Voxa with swimming pools, a garden and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouses in the new residential complex Voxa with swimming pools, a garden and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouses in the new residential complex Voxa with swimming pools, a garden and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouses in the new residential complex Voxa with swimming pools, a garden and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Penthouses in the new residential complex Voxa with swimming pools, a garden and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Complejo residencial Penthouses in the new residential complex Voxa with swimming pools, a garden and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,35M
El proyecto residencial único, que redefine la vida urbana, está situado en el corazón de una de las zonas más dinámicamente en desarrollo de Dubai - Jumeirah Village Triangle. VOXA no es sólo un lugar para vivir, es un lugar caliente para aquellos que buscan la armonía entre la energía urba…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones