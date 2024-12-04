  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Complejo residencial Kanyon

Complejo residencial Kanyon

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$653,520
;
26
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33020
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    49

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Kanyon de Omniyat es un nuevo proyecto en el corazón de Dubai Maritime City.

Kanyon es un nuevo complejo residencial del desarrollador Omniyat, ubicado en el prestigioso Distrito Forestal de Dubai Maritime City. Este proyecto es una elegante estructura vertical con 45 plantas residenciales y 411 residencias que ofrecen apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, ideales para aquellos que aprecian la armonía y el estilo. El plazo es Q2/2029.

La infraestructura del complejo:
- El vestíbulo de triple altura;
- Podio temático forestal;
Piscina infinita con vistas panorámicas;
- gimnasio moderno;
- Espacios de spa;
- Pabellones de ocio;
- Salón de negocios;
- Zonas de juego para niños;
- Grupos verdes tranquilos para la privacidad.

Ubicación y ventajas de la zona
El proyecto Kanyon se encuentra en Dubai Maritime City, con fácil acceso a lugares clave en Dubai:
- Mina Rashid - 5 minutos.
Jumeirah Beach Coast – 10 minutos
El Souq de Oro y el centro de Dubai – 15 minutos
Aeropuerto Internacional de Dubai y DIFC – 20 minutos

Contacta con nosotros para consejos, precios actuales y una selección de planes!

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Modern townhouses in the new complex Silva, Dubai Creek Harbour, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,71M
Complejo residencial New The FIFTH Residence with swimming pools, gardens and concierge service, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$352,707
Complejo residencial Samana Waves 2
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$367,611
Complejo residencial Ayana Gardens
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$244,603
Edificio de apartamentos Sobha One
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$479,410
Está viendo
Complejo residencial Kanyon
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$653,520
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial MAG 22 — new complex of townhouses by MAG close to the golf course and the city center in MBR City, Dubai
Complejo residencial MAG 22 — new complex of townhouses by MAG close to the golf course and the city center in MBR City, Dubai
Complejo residencial MAG 22 — new complex of townhouses by MAG close to the golf course and the city center in MBR City, Dubai
Complejo residencial MAG 22 — new complex of townhouses by MAG close to the golf course and the city center in MBR City, Dubai
Complejo residencial MAG 22 — new complex of townhouses by MAG close to the golf course and the city center in MBR City, Dubai
Mostrar todo Complejo residencial MAG 22 — new complex of townhouses by MAG close to the golf course and the city center in MBR City, Dubai
Complejo residencial MAG 22 — new complex of townhouses by MAG close to the golf course and the city center in MBR City, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,56M
Ofrecemos casas adosadas con terrazas en la azotea, plazas de aparcamiento, territorio ajardinado.Terminación - 4o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana Dubai Creek - 15 minutosCentro de Dubai - 16 minutosBurj Khalifa - 16 minutosDubai Mall - 16 minutosSheikh Zayed Road - 7 m…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New luxury residence Raffles penthouses with a mini golf course and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury residence Raffles penthouses with a mini golf course and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury residence Raffles penthouses with a mini golf course and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury residence Raffles penthouses with a mini golf course and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury residence Raffles penthouses with a mini golf course and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New luxury residence Raffles penthouses with a mini golf course and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New luxury residence Raffles penthouses with a mini golf course and a beach club, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$41,62M
Ofrecemos áticos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con un centro de spa, una gran piscina cubierta, un club de playa y un restaurante, una cancha de voleibol playa y un mini campo de golf, un gimnasio, un club infantil, un estudio de yoga, un cine, una sala de …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$425,218
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 70
Área 61–102 m²
8 objetos inmobiliarios 8
El complejo residencial Jewel está ubicado en un exclusivo vecindario frente al mar cerca del corazón del centro de la ciudad, en medio de un impresionante desarrollo de más de 74.000 m2, el complejo se extiende alrededor de una playa y una laguna azul, espacios abiertos y exuberantes paisaj…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.1 – 65.8
428,109 – 440,853
Apartamentos 2 habitaciones
84.8 – 102.0
600,583 – 672,518
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones