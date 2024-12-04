Complejo residencial Kanyon

Kanyon de Omniyat es un nuevo proyecto en el corazón de Dubai Maritime City.



Kanyon es un nuevo complejo residencial del desarrollador Omniyat, ubicado en el prestigioso Distrito Forestal de Dubai Maritime City. Este proyecto es una elegante estructura vertical con 45 plantas residenciales y 411 residencias que ofrecen apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, ideales para aquellos que aprecian la armonía y el estilo. El plazo es Q2/2029.



La infraestructura del complejo:

- El vestíbulo de triple altura;

- Podio temático forestal;

Piscina infinita con vistas panorámicas;

- gimnasio moderno;

- Espacios de spa;

- Pabellones de ocio;

- Salón de negocios;

- Zonas de juego para niños;

- Grupos verdes tranquilos para la privacidad.



Ubicación y ventajas de la zona

El proyecto Kanyon se encuentra en Dubai Maritime City, con fácil acceso a lugares clave en Dubai:

- Mina Rashid - 5 minutos.

Jumeirah Beach Coast – 10 minutos

El Souq de Oro y el centro de Dubai – 15 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai y DIFC – 20 minutos



Contacta con nosotros para consejos, precios actuales y una selección de planes!