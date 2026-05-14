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Apartamentos con Terraza en venta en Odesa, Ucrania

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Apartamento 1 habitacion en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitacion
Odesa, Ucrania
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
LELEKA de Odesa es un proyecto médico de primera calidad en el centro de Odessa en el format…
$500,000
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