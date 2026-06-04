Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Residencial
  4. Apartamento
  5. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Ucrania

;
Kiev
22
Odesa
2911
Óblast de Odesa
3753
Lymanka
63
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Chernivtsí, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Chernivtsí, Ucrania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 4/10
Su atención es un simple apartamento de 3 dormitorios en la clase de negocios.Principales ve…
$131,406
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Русский, Українська
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Ucrania

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ucrania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir