Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas a la montaña y piscina en Antalya Konyaaltı

Apartamentos con vistas a la montaña y piscina en Antalya Konyaaltı

Konyaalti, Turquía
$171,875
ID: 27866
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Konyaalti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con calefacción por suelo radiante en un complejo con aparcamiento interior en Antalya Konyaaltı

Los apartamentos con vistas a la montaña y a la naturaleza están situados en el barrio Hurma del distrito Konyaaltı de Antalya. Hurma es una de las regiones preferidas de Antalya, con su ubicación privilegiada cerca del mar. La mundialmente famosa playa de Konyaaltı también se encuentra en este barrio.

Los apartamentos en venta en Antalya Konyaaltı se encuentran a poca distancia de las necesidades diarias. También están a 2,5 km de la playa de Konyaaltı, a 2,6 km del puerto deportivo Setur Marina, a 2,9 km del teleférico de Sarısu, a 5,4 km del hospital Olympos, a 13 km de Kaleiçi y a 26,5 km del aeropuerto de Antalya.

Los apartamentos con vistas a la montaña están ubicados en el proyecto construido en un terreno de 2.435 m2. Hay apartamentos de 1 dormitorio y opciones de 2-3 apartamentos dúplex en el proyecto. El complejo cuenta con instalaciones exclusivas como piscina, piscina para niños, ascensor, parque para niños, gimnasio, sauna, salón de juegos, sala de billar, pérgolas y sistema de cámaras de seguridad 24/7.

Los apartamentos de diseño moderno cuentan con dormitorio, salón, cocina americana, baño y balcón. Los apartamentos de la planta jardín tienen un jardín privado, mientras que los áticos dúplex tienen una terraza.


AYT-04251

Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas a la montaña y piscina en Antalya Konyaaltı
Konyaalti, Turquía
de
$171,875
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$594,903
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al Bosphorus.La residencia cuenta con piscinas cubiertas, un hamam y una sauna, un centro de fitness y un estudio de pilates, senderos para caminar y correr, jardines.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Bosph…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a tennis court, Istanbul, Turkey
Mevlana Halid Caddesi, Turquía
de
$295,466
La vivienda cuenta con piscina al aire libre, aparcamiento, sistema de seguridad, bar en la azotea, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de hospitales, escuelas, paradas de autobús y estaciones de metro
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$686,439
La residencia cuenta con un terreno deportivo, una pista de jogging, un parque infantil, un gimnasio, una piscina cubierta, una sauna.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 5 minutosMarina - 4 minutosAutovía TEM - 3 minutosHospital - 6 minutosCo…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones