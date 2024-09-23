  1. Realting.com
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Oba, Turquía
$173,327
Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Apartamento de dos dormitorios (2+1) en el complejo Kavi Dreams Oba.

El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.

El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de la ciudad y a 950 metros del mar.

Oba es una zona ecológicamente limpia donde se encuentra nuestro acogedor complejo, rodeado de jardines verdes, a poca distancia del hospital de la ciudad y grandes centros comerciales como Metro y Kochtas.

Todos los apartamentos cuentan con acabados de alta calidad, plomería, set de cocina.

Finalización de la construcción: entregada en 2023.

Características principales:

  • Paredes internas de apartamentos se terminan con yeso yeso
  • Techos suspendidos decorativos
  • revestimiento de suelo con cerámica y mármol de la primera clase
  • Paredes dobles con aislamiento de sonido y calor
  • Puertas interiores de la primera clase de diseño especial
  • Puertas de entrada blindadas de la primera clase
  • Windows con doble acristalamiento, PVC
  • Sistema de Internet y satélite central
  • Acabado especial de paredes exteriores

Cocina:

  • Cocina integrada
  • Encimera de granito
  • Piso de cerámica

Baño:

  • Acabados de cerámica de paredes y pisos
  • Muebles incorporados en baños, lavabo, inodoro suspendido, cabina de ducha de diseño especial
  • Boiler

Balcón:

  • Carriles de aluminio + vidrio
  • Pisos de cerámica e iluminación exterior

Infraestructura:

  • Gazebos para la relajación y un lugar para la barbacoa
  • Tribunal de tenis
  • Mini golf
  • Sala de fitness
  • Piscinas para adultos y niños al aire libre
  • Piscina cubierta climatizada
  • Sauna y jacuzzi
  • Baño turco (hamam)
  • Duchas y vestuarios
  • Salas de masaje
  • Cine
  • Internet en el área común del proyecto
  • Parque infantil
  • Aparcamiento exterior e interior
  • Generador

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Oba, Turquía

