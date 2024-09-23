Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Apartamento de dos dormitorios (2+1) en el complejo Kavi Dreams Oba.
El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.
El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de la ciudad y a 950 metros del mar.
Oba es una zona ecológicamente limpia donde se encuentra nuestro acogedor complejo, rodeado de jardines verdes, a poca distancia del hospital de la ciudad y grandes centros comerciales como Metro y Kochtas.
Todos los apartamentos cuentan con acabados de alta calidad, plomería, set de cocina.
Finalización de la construcción: entregada en 2023.
Características principales:
- Paredes internas de apartamentos se terminan con yeso yeso
- Techos suspendidos decorativos
- revestimiento de suelo con cerámica y mármol de la primera clase
- Paredes dobles con aislamiento de sonido y calor
- Puertas interiores de la primera clase de diseño especial
- Puertas de entrada blindadas de la primera clase
- Windows con doble acristalamiento, PVC
- Sistema de Internet y satélite central
- Acabado especial de paredes exteriores
Cocina:
- Cocina integrada
- Encimera de granito
- Piso de cerámica
Baño:
- Acabados de cerámica de paredes y pisos
- Muebles incorporados en baños, lavabo, inodoro suspendido, cabina de ducha de diseño especial
- Boiler
Balcón:
- Carriles de aluminio + vidrio
- Pisos de cerámica e iluminación exterior
Infraestructura:
- Gazebos para la relajación y un lugar para la barbacoa
- Tribunal de tenis
- Mini golf
- Sala de fitness
- Piscinas para adultos y niños al aire libre
- Piscina cubierta climatizada
- Sauna y jacuzzi
- Baño turco (hamam)
- Duchas y vestuarios
- Salas de masaje
- Cine
- Internet en el área común del proyecto
- Parque infantil
- Aparcamiento exterior e interior
- Generador
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.