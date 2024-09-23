Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Dreams Oba complex.

Apartamento de dos dormitorios (2+1) en el complejo Kavi Dreams Oba.

El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.

El proyecto de lujo se encuentra en Alanya en el prestigioso Zona Oba, a solo 3 km del centro de la ciudad y a 950 metros del mar.

Oba es una zona ecológicamente limpia donde se encuentra nuestro acogedor complejo, rodeado de jardines verdes, a poca distancia del hospital de la ciudad y grandes centros comerciales como Metro y Kochtas.

Todos los apartamentos cuentan con acabados de alta calidad, plomería, set de cocina.

Finalización de la construcción: entregada en 2023.

Características principales:

Paredes internas de apartamentos se terminan con yeso yeso

Techos suspendidos decorativos

revestimiento de suelo con cerámica y mármol de la primera clase

Paredes dobles con aislamiento de sonido y calor

Puertas interiores de la primera clase de diseño especial

Puertas de entrada blindadas de la primera clase

Windows con doble acristalamiento, PVC

Sistema de Internet y satélite central

Acabado especial de paredes exteriores

Cocina:

Cocina integrada

Encimera de granito

Piso de cerámica

Baño:

Acabados de cerámica de paredes y pisos

Muebles incorporados en baños, lavabo, inodoro suspendido, cabina de ducha de diseño especial

Boiler

Balcón:

Carriles de aluminio + vidrio

Pisos de cerámica e iluminación exterior

Infraestructura:

Gazebos para la relajación y un lugar para la barbacoa

Tribunal de tenis

Mini golf

Sala de fitness

Piscinas para adultos y niños al aire libre

Piscina cubierta climatizada

Sauna y jacuzzi

Baño turco (hamam)

Duchas y vestuarios

Salas de masaje

Cine

Internet en el área común del proyecto

Parque infantil

Aparcamiento exterior e interior

Generador

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.