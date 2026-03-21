Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Takhian Tia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Takhian Tia, Tailandia

Bang Lamung
38
Bang Lamung Subdistrict
16
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Piso 2/2
A House with three bedrooms, a living room and an open Thai kitchen, a parking space for 2 c…
$126,342
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Takhian Tia

villas

Parámetros de las propiedades en Takhian Tia, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir