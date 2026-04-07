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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Sattahip, Tailandia

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14 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Sattahip, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Sattahip, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Sattahip Piscina Villa para alquilar 3 dormitorios Mascotas Casa Esta villa de piscina en al…
$859
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 3 dormitorios en alquiler Na JomtienEsta espaciosa villa de piscina se encuentra en…
$2,300
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Na Jomtien Piscina Villa para alquilar 4 Dormitorios Cerca de Playa Esta espaciosa villa de …
$2,607
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Casa 3 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa frente a la playa en alquiler en Na JomtienEsta exclusiva villa frente a la playa ofre…
$2,620
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Casa 5 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
5 Dormitorios Casa frente a la playa en Na Jomtien Alquiler – Experimente el epítome de lujo…
$7,707
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 4 dormitorios en alquiler en Jomtien – Esta espaciosa casa de 3 plantas ofrece 4 dor…
$1,850
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Casa 2 habitaciones en Na Chom Thian, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Mövenpick White Sand Beach Pattaya, Na JomtienCondominio frente a la playa para alquilarEsta…
$1,788
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa de lujo de 3 dormitorios en alquiler – Residencia privada de 2 pisosVilla moderna de p…
$4,624
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piscina privada Villa para alquilar cerca de la playa en Jomtien, PattayaEsta villa de pisci…
$6,165
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Villa de piscina con vistas al mar – Jomtien Beach Esta villa totalmente amueblada con vist…
$3,391
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Casa 4 habitaciones en Klet Kaeo, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Klet Kaeo, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Casa unifamiliar de 2 pisos en alquiler, Bang Saray, SattahipEsta moderna casa unifamiliar d…
$1,079
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Casa 7 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 7 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Villa en alquiler en Na Jomtien Esta villa de ultra lujo recién terminada está diseñada com…
$9,248
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Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 3 dormitorios en alquiler en Na Jomtien – Esta casa espaciosa y totalmente amueblada…
$3,699
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta villa de piscina de 3 dormitorios, 2 baños está situada en la tranquila y segura finca …
$2,004
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