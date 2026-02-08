  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Samut Prakan City Municipality
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Samut Prakan City Municipality, Tailandia

Pak Nam Subdistrict
1
Samut Prakan
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Mostrar todo Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Complejo residencial Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Samut Prakan City Municipality, Tailandia
de
$105,236
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 22
FLO by Sansiri es un condominio que consta de 22 pisos y desarrollado por el desarrollador de SANSIRI. El complejo residencial está ubicado en Klong-San en Bangkok. Klong San es una de las zonas más antiguas de Bangkok con siglos de historia. Esta área es ideal tanto para residencia perma…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
En el mapa
Realting.com
Ir